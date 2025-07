Dopo una stagione poco brillante in Serie A con l’Olimpia Milano nel 2023-24 – solo 4 presenze in regular season contro Trento, Treviso, Scafati e Brescia, e zero minuti nei playoff – Denzel Valentine ha rilanciato la sua carriera a Trieste, diventando uno dei protagonisti dei giuliani e ora piace a Venezia. Nella stagione 2024-25, infatti, l’ex NBA ha messo a referto 15.3 punti, 5.4 rimbalzi e 3.4 assist di media in 31 partite, dimostrando grande talento e leadership sul parquet.

Il suo nome, però, era da tempo sparito dai radar del mercato 2025, con pochi rumors e ancora meno offerte concrete. Ma secondo quanto riportato da La Nuova di Venezia e Mestre, qualcosa si muove: la Reyer Venezia avrebbe infatti formulato una proposta ufficiale a Valentine subito dopo aver salutato Tyler Ennis, passato all’Hapoel Tel Aviv.

Per la Reyer, che punta a rafforzare il reparto esterni con un profilo d’esperienza e imprevedibilità, Valentine rappresenterebbe un’aggiunta potenzialmente esplosiva: un giocatore capace di creare dal palleggio, segnare con continuità e contribuire anche in fase difensiva.

L’offerta a Valentine segna un chiaro segnale da parte del club orogranata: l’obiettivo è colmare in fretta il vuoto lasciato da Ennis e puntare su un elemento già rodato nel campionato italiano, ma con ancora margini di crescita e voglia di riscatto ad alti livelli.