Derby Scafati – Napoli: scoppia la polemica biglietti per il settore ospiti.

Quarantotto ore al derby Scafati – Napoli, scontro vitale per la lotta salvezza, e il clima sembra già essere particolarmente rovente.

Riceviamo e pubblichiamo lamentele provenienti dai supporters partenopei in merito alla modalità di erogazione dei tickets disponibili per il settore ospiti.

Su vincolo delle autorità di pubblica sicurezza, la società Scafati Basket ha messo a disposizione soltanto 150 biglietti per il settore ospiti ai tifosi partenopei (quando il settore potrebbe, teoricamente, ospitarne più del doppio), con comunicato diramato dal Napoli Basket sui propri canali ufficiali.

Oltre il danno, la beffa.

L’ erogazione dei tickets non è avvenuta online, ma la società scafatese ha deciso di affidarne la vendita a tre ricevitorie, di cui due situate a Napoli (a Fuorigrotta l’una e in via Schipa l’altra), mentre la terza a Palma Campania, cittadina della provincia di Napoli ma distante oltre 40 km dal capoluogo.

Si fa portavoce delle lamentele generalizzate un supporter azzurro, Errico Novi, che dichiara quanto segue:

“La scelta di affidare la vendita dei tickets anche a una ricevitoria di Palma Campania appare priva di logica, tenendo conto che Palma Campania dista quasi un’ora dal palazzetto di Napoli ed è anzi più vicina a Scafati. Mi sono recato presso la ricevitoria di Fuorigrotta (Napoli) per fare il biglietto, con me erano presenti circa altre 50 persone in fila. Dopo 15 minuti, i biglietti sono risultati esauriti e soltanto 25 persone su 50 in totale sono riuscite ad ottenerli. Contemporaneamente, nella ricevitoria di via Schipa (Napoli) c’erano altre 30/40 persone in fila, nessuna delle quali è riuscita a fare il biglietto per problemi legati al collegamento alla piattaforma. Nella ricevitoria di Palma Campania ci è giunta notizia che ne sono stati venduti appena una 30ina. I conti non tornano, sono stati venduti meno della metà dei biglietti disponibili. Inoltre, la piattaforma a cui Scafati ha affidato la vendita dei biglietti (GO2) è obsoleta e in disuso ormai ovunque. Lo percepiamo come un tentativo di voler ostacolare il nostro afflusso al Palamangano per sostenere i nostri ragazzi in una sfida che vale la stagione. Pretendiamo chiarezza.”

Insomma, le polemiche non mancano.

Si attendono sviluppi.

