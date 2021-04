DeRozan non capisce cosa stia capitando ai suoi San Antonio Spurs

DeMar DeRozan e i San Antonio Spurs sono stati distrutti dai Miami Heat poiché sono stati battuti per 107 a 87, la più grande sconfitta interna contro gli Heat nella storia della squadra.

Non sorprende che questo abbia reso il competitivo DeRozan un po’ preoccupato per la sua giovane squadra con l’avvicinarsi dei playoff NBA (tramite JeffGSpursZone di News 4 San Antonio).

"We have spurts where we show and compete with the best of the teams and we show why we’re a great team. For some reason every time we come home we kind of struggle," – DeRozan following loss to Heat #gospursgo pic.twitter.com/ppVaoj2eOc

— JeffGSpursZone (@JeffGSpursZone) April 22, 2021