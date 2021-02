Derrick Rose sceglie il numero di maglia ai Knicks e commenta la trade su Instagram

Sarà il 4 il numero che campeggerà sulla schiena di Derrick Rose nella sua seconda esperienza ai New York Knicks, dopo la prima, poco fortunata, nella stagione 2016-17. L’ex MVP è arrivato ufficialmente oggi dai Detroit Pistons via trade, e indosserà quindi un numero per lui nuovo: finora aveva avuto l’1 a Chicago e Cleveland, più il 25 nella prima parentesi a New York, a Minnesota e a Detroit.

Poi Rose ha commentato lo scambio, voluto fortemente anche da lui, che lo ha portato a New York, “The Mecca”, per una seconda chance:

Qual è la vostra leggenda personale? State ancora cercando il vostro tesoro o siete già soddisfatti di lavorare al negozio di cristalli? Quest’esperienza che chiamiamo vita vi sfiderà sempre nel profondo. Specialmente se state cercando di segnare il vostro cammino. Avete uno speciale gruppo di persone per sfogarvi e lasciare tutto lì. Non trattenete le emozioni. Non lamentatevi del viaggio perché la storia è già SCRITTA. Odio, gelosia, amore simulato saranno sempre dietro l’angolo. Vogliono che vi FERMIATE a quel capitolo. Levatevi questa m***a di dosso e sorridete, perché siete una benedizione. State respirando! Smettetela di forzare le cose e salpate per questa fantastica esperienza. Smettetela di remare! Gli altri giocatori mi hanno sempre detto di cogliere al volo l’occasione di giocare alla Mecca. Avrò una seconda possibilità… Devo fare in modo di sfruttarla. Ma sono fatto per questo. Com’è Pooh pronunciato al contrario? Questa m***a è semplicemente nelle mie vene. Pace e amore, re e regine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Derrick Rose (@drose)

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.