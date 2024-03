Derrick Rose si ritira, ma è una fake news: ci casca il telecronista dei Bulls

Ieri sera un account fake di Adrian Wojnarowski, il più famoso insider NBA, ha twittato che Derrick Rose ha deciso di ritirarsi dopo 15 stagioni di carriera. A primo impatto può sembrare un tweet reale, ma osservando meglio si capisce che è un falso: il nickname contiene “fan” e nel @ c’è una D di troppo, anche se l’account ha la spunta blu (che da un anno ormai si può acquistare semplicemente pagando). In tanti ci sono cascati, non per niente il tweet ha decine di migliaia di retweet e ancora più like.

BREAKING: Derrick Rose is announcing his retirement after 15 seasons, sources tell ESPN. pic.twitter.com/i14Wt8slNa — Adrian Wojnarowski ᶠᵃⁿ (@wojdespn) March 16, 2024

Tra coloro che ci hanno creduto c’è però anche un telecronista dei Chicago Bulls, che ha dato la notizia in diretta durante la partita contro Washington di questa notte.

Solo dopo un paio di minuti in telecronaca si sono accorti che si trattava di una fake news: Adam Amin e Stacey King si sono messi a scherzare sul fatto di essere stati ingannati dal finto Wojnarowski. Derrick Rose ad oggi resta un giocatore in attività ai Memphis Grizzlies, con i quali ha disputato solo 24 partite quest’anno segnando 8.0 punti di media.