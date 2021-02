Derrick Rose vicino a lasciare Detroit: una sua ex squadra è in pole position

Nel prossimo mese, quello che ci separa dalla trade deadline, Derrick Rose potrebbe lasciare i Detroit Pistons, dove era arrivato in free agency nell’estate 2019. L’ex MVP sta mantenendo 14.2 punti e 4.2 assist di media mentre la sua squadra è ultima in classifica ad Est, con un record di 5-18.

Sono dunque molte le contender che sperano di poterlo aggiungere al proprio roster ad un prezzo accessibile, visto anche il contratto di Rose in scadenza la prossima estate. Secondo Shams Charania, però, in pole position non ci sarebbe esattamente una contender, bensì i New York Knicks, che stanno giocando una stagione sorprendente e sono settimi ad Est con un record di 11-13. Rose ha già vestito la maglia dei Knicks per 64 partite nella stagione 2016-17.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.