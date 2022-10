Derrick Williams ha stabilito un nuovo record di EuroLega nell’ultima gara contro il Monaco

Derrick Williams era una grande speranza NBA, quando fu scelto con la seconda chiamata assoluta dai Minnesota Timberwolves nel 2011. Negli USA non ha mai impressionato, ma in Europa è riuscito sempre a ritagliarsi un buono spazio in parecchie big di EuroLega: dopo aver giocato con Bayern Monaco, Fenerbahçe, Valencia e Maccabi Tel-Aviv, ora è al Panathinaikos e nell’ultima partita contro l’AS Monaco ha messo in piedi un vero show.

Williams ha segnato 28 punti, suo career-high nella massima competizione europea, ma soprattutto 24 di questi sono arrivati consecutivamente. Una cifra impressionante ed un record per l’EuroLega, almeno da quando si tiene conto di statistiche del genere, ovvero dal 2007. L’americano ha superato il precedente record di 19 punti consecutivi segnati da Devin Smith nel 2014-15 e da Markus Howard solo pochi giorni prima col Baskonia.

Derrick Williams scored 24 consecutive points in a row vs. AS Monaco, which is the most by the EuroLeague player since play-by-play data became available in 2007.

Another great finding with @DariusGaruolis 💡

— Donatas Urbonas (@Urbodo) October 24, 2022