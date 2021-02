Derrick Rose ammette: “Ho ancora pochi chilometri di autonomia”

Derrick Rose è da poco tornato ai New York Knicks, lasciando i Detroit Pistons.

Proprio l’allenatore di Detroit, Dwane Casey, avrebbe riferito al giornalista Ian Begley un colloquio avuto con D-Rose, il quale avrebbe chiesto di essere ceduto per approdare in una squadra con maggiori chance di playoff in una delle ultime stagioni della sua carriera.

Days before his trade to the Knicks, Derrick Rose told Dwane Casey: “Coach, I’ve only got so many miles left in my legs. I want to make sure I go to a situation where I may have a chance to make the playoffs this year.” More here, via @SiriusXMNBA: https://t.co/Jgmlnakgxx

— Ian Begley (@IanBegley) February 11, 2021