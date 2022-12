DeShaun Thomas in uscita? Due club di EuroLega interessati

DeShaun Thomas era stato uno degli acquisti di punta del mercato estivo di Milano. L’americano, reduce da una stagione di EuroLega da 9.6 punti di media al Bayern Monaco, sembrava poter dare versatilità al roster biancorosso. Invece Thomas non scende in campo da quasi un mese per scelta tecnica e in EuroLega ha messo insieme solo 3.4 punti di media finora.

Milano, che intanto ha aggiunto Luwawu-Cabarrot e spera di recuperare Shields a gennaio, potrebbe lasciar partire Thomas senza troppi patemi. La sessione di mercato che ci sarà a inizio 2023 darà la possibilità ad alcuni giocatori di firmare per i club di EuroLega e sull’americano ci sarebbero già due club. Secondo quanto scritto da Eurohoops, sia Zalgiris Kaunas che Asvel sarebbero interessati a Thomas.