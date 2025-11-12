keenan evans

Destino TRAGICO per Keenan Evans: rientra dalla rottura del tendine d’Achille e se lo rompe di nuovo

Keenan Evans sta vivendo una tragedia sportiva con pochi eguali: il giocatore americano nel maggio 2024 si era rotto il tendine d’Achille, infortunio grave che lo ha costretto a saltare tutta la stagione 2024-25. Nell’estate 2024 Evans era passato dallo Zalgiris all’Olympiacos, che lo ha aspettato e lo ha riaccolto in campo poche settimane fa. L’americano è tornato a disposizione lo scorso weekend, segnando 15 punti in campionato contro l’AS Karditsas: oggi doveva essere una serata importante per lui, con il ritorno in campo in EuroLega proprio contro lo Zalgiris Kaunas.

Coach Bartzokas ha mandato sul parquet Evans dopo 8′ di partita, permettendogli di tornare a giocare in EuroLega 533 giorni dopo l’ultima volta. Momenti di gioia brutalmente interrotti dopo appena 2′: un cambio di direzione, un dolore lancinante ed Evans che chiede il cambio alla panchina uscendo dal campo in lacrime. L’Olympiacos ha annunciato che il giocatore si è rotto di nuovo il tendine d’Achille.

Keenan Evans ha 29 anni e prima di questi gravi infortuni sembrava pronto a ritagliarsi un posto rilevante nelle rotazioni di una big di EuroLega. Ora inizierà un altro lunghissimo periodo di recupero che lo costringerà a saltare anche tutto il resto della stagione 2025-26.

