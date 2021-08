Vanoli Basket Cremona e Orange1 Basket Bassano comunicano di aver raggiunto l’accordo per la cessione in prestito del giocatore Destiny Ajiri Agbamu per la stagione sportiva 2021/2022.

Lungo di origine nigeriana ma di formazione cestistica italiana, Agbamu è nato il 2 giugno 2003 a Warri, cittadina portuale nel delta del Niger, ed è alto 203 centimetri per 92 chilogrammi di peso.

Arrivato in Italia tredicenne, ha giocato le ultime cinque stagioni all’Orange1 Bassano, con la quale ha disputato tutti i campionati giovanili e le ultime due stagioni il campionato di Serie C Gold.

Ora la grande occasione per un nuovo passo avanti nella propria crescita cestistica, entrando a far parte del roster di serie A della Vanoli Basket 2021/2022.

Ufficio stampa

Vanoli Cremona