Detroit cade in Gara-1 al MSG, zero minuti per Simone Fontecchio

I Detroit Pistons hanno guidato per buona parte della partita al Madison Square Garden, in Gara-1 del primo turno di Playoff contro i New York Knicks, ma alla fine si sono dovuti arrendere 123-112. Merito di un maxi-parziale di 21-0 nel quarto periodo in favore dei Knicks guidati da Cameron Payne, l’eroe che non ti aspetti, Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns.

La rimonta di New York nel quarto quarto ha completamente cancellato quella che fino a quel momento era stata un’ottima gara di Detroit, solo l’anno scorso peggior squadra della NBA. Nel secondo tempo Tobias Harris, 22 punti nel primo tempo, si è raffreddato parecchio (25 punti alla fine) e l’energia portata da Payne (14 punti in 14′) ha lanciato i Knicks che tra pochi giorni proveranno a bissare questo successo per portarsi sul 2-0 nella serie.

In tutto questo, Detroit ha ruotato con 9 uomini di cui uno, il rookie Ronald Holland II, è rimasto in campo solo 6′. Per Simone Fontecchio invece non c’è stato spazio: l’azzurro è rimasto a guardare per tutti i 48′, facendo il tifo per i compagni dalla panchina. Nei Playoff, si sa, le rotazioni di ogni squadra si accorciano molto, ma non è detto che Fontecchio non abbia la sua chance nelle prossime partite di questa serie. A seconda di come andrà Gara-2 per i Pistons, coach JB Bickerstaff potrebbe decidere di fare qualche accorgimento.