Dopo la sconfitta in Gara-2, i New York Knicks tornano in campo con determinazione e conquistano una preziosa vittoria in Gara-3 contro i Detroit Pistons, portandosi avanti 2-1 nella serie. La squadra di coach Thibodeau si affida alle solide prestazioni di OG Anunoby (22 punti) e Mikal Bridges (20 punti), riuscendo a gestire la partita fino agli ultimi concitati secondi. Fa discutere la scelta di Detroit di non far giocare nemmeno 1 minuto Fontecchio.

A 23 secondi dalla sirena finale, New York è avanti di 6 punti e sembra in totale controllo, ma due triple consecutive dell’ex Tim Hardaway Jr. – autore di una partita eccellente da 24 punti con 7/12 da tre – e di Tobias Harris riaprono clamorosamente la sfida. Serve un’altra giocata decisiva di Jalen Brunson per chiudere i conti e permettere ai Knicks di riprendere il vantaggio nella serie.

Intanto, continua a far discutere la situazione di Simone Fontecchio a Detroit, che anche in Gara-3 non è stato impiegato in campo. L’azzurro non ha ancora esordito nei playoff NBA, restando a oggi a zero minuti nella post-season. Una scelta tecnica che fa riflettere, soprattutto alla luce della sua potenziale utilità nelle rotazioni. Stiamo a vedere se in gara-4 avrà un po’ di spazio oppure no.

