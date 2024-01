Devin Booker ONORA Kobe Bryant eguagliando un suo RECORD nell’anniversario della sua morte

Venerdì sera Devin Booker e i Phoenix Suns hanno affrontato i nuovi Indiana Pacers nella notte dell’anniversario della scomparsa di Kobe Bryant, alla loro terza partita in casa dopo l’acquisto di Pascal Siakam. Booker è stato protagonista di uno strappo assoluto nell’ultimo periodo, demolendo molti degli ultimi avversari dei Suns e permettendo a Phoenix di schizzare in alto nella classifica della Western Conference.

Quest’esplosione è proseguita venerdì sera in Indiana, dove Booker ha messo a segno ben 29 punti nel solo primo quarto contro i Pacers. In effetti, l’impresa di Devin Booker è stata così impressionante che è entrato nella storia dell’NBA, raggiungendo la leggenda dei Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, come unico giocatore dalla stagione 1996-97 con almeno tre quarti da 28 o più punti in carriera, secondo quanto riportato dai Suns su X.

Book joins Kobe Bryant as the only players since the 96-97 season with at least three career 28+ point quarters. (h/t @Stathead) pic.twitter.com/yPPbs3jAvh — Phoenix Suns (@Suns) January 27, 2024

Venerdì ricorreva l’anniversario della tragica morte di Bryant. Lui, sua figlia Gianna e molti altri passeggeri sono morti in un incidente in elicottero a Calabasas, in California. L’evento ha suscitato il cordoglio di tutto il mondo del basket, compreso lo stesso Booker, che da tempo guarda a Bryant come a una fonte di ispirazione.

Le somiglianze tra il modo di giocare di Booker e Bryant si notano anche in campo, soprattutto nel gioco di gambe di Booker quando arriva al midrange.

