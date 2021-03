Devin Booker svela il “segreto” della sua ottima stagione

La qualità del gioco di Devin Booker è aumentata ulteriormente nella prima parte di questa stagione, raggiungendo picchi mai visti prima.

Se le medie realizzative sono in linea con gli anni passati (quasi 25 punti a partita), i numeri che impressionano sono quelli legati alle percentuali, vicine al 50% dal campo e oltre il 36% al tiro da tre.

Dopo la vittoria 127-121 dei Phoenix Suns contro i Portland Trail Blazers (25° successo della stagione), i cronisti hanno chiesto a Booker le motivazioni della sua crescita. Lui ha risposto in modo telegrafico ma altamente incisivo: “Chris Paul”. Un’altra dimostrazione di quanto CP3 abbia cambiato le sorti dei Suns, facendo fare il definitivo salto di qualità a una squadra che già alla ripresa della scorsa stagione, nella bolla di Orlando, aveva sorpreso tutti con un filotto di vittorie.

.@BrendonKleen14 asked Devin Booker what he would attribute his efficiency to this year, as he’s right around 50% and gotten better again in that area.

“Chris Paul.”

— Kellan Olson (@KellanOlson) March 12, 2021