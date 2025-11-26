devonte' graham

Devonte’ Graham impressiona con la Stella Rossa all’esordio in EuroLega

Devonte’ Graham era stato probabilmente il colpo più importante dell’estate della Stella Rossa, oltre che una delle aggiunte più importanti in EuroLega. Oggi l’americano ha fatto il proprio debutto nella competizione più prestigiosa, dopo essere stato ai box per qualche mese a causa di infortunio alla caviglia subito durante la preseason. Schierato contro l’Olympiacos in un big match, Graham ha fatto subito la differenza in 15′ sul parquet: 9 punti, 4 rimbalzi, 4 assist e 3/5 da tre punti.

Una prestazione importante in un minutaggio ridotto che è culminata nella grande vittoria in rimonta della Stella Rossa, 91-80, che è valsa ai serbi la testa della classifica a pari con l’Hapoel Tel Aviv. Graham ha contribuito in maniera significativa al successo della Stella Rossa, segnando due triple in avvio di quarto quarto accendendo il parziale di 15-0 che ha ribaltato il match. Una partenza a razzo per uno scorer che in NBA ha avuto anche stagioni oltre i 15 punti di media, con un massimo di 18.2 punti a partita nella stagione 2019-20 agli Charlotte Hornets. Devonte’ Graham aveva già giocato pochi minuti, 3 in totale, lo scorso weekend in ABA League segnando 3 punti.

