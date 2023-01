Di quant’è il budget complessivo di Milano e Bologna?

Questa sera alle 20.30 si sfideranno in diretta sul NOVE Segafredo Virtus Bologna e Olimpia EA7 Emporio Armani Milano. La Gazzetta dello Sport ha titolato “Sfida a 55 milioni – Virtus-Milano per il primato con budget e ambizioni da Eurolega”.

Le due squadre in totale spendono circa 30 e 25 milioni a testa, con il budget più alto per quella con lo Scudetto sul petto. Sono cifre medio-alte per l’EuroLega mentre sono numeri da capogiro per l’Italia, diciamo che per alcune realtà siamo a circa 10 volte tanto lo spendibile annuo, giusto per farvi capire di cosa stiamo parlando.

Sono numeriche talmente importanti che è impossibile per una formazione che non sia o Milano o la Virtus Bologna vincere lo Scudetto. Forse solo la Reyer Venezia – con l’ennesimo miracolo di Walter De Raffaele – potrebbe compiere un autentico miracolo sportivo. Però l’obiettivo degli orogranata di quest’anno è cercare di vincere l’EuroCup, così da assicurarsi un posto in EuroLega per il prossimo anno.

Stiamo a vedere come andrà il match di questa sera, che comunque non dirà nulla sull’esito finale del campionato. Certamente aumenterà o diminuirà il morale dell’una e dell’altra squadra, su questo non c’è alcun tipo di dubbio.

