Diana Taurasi si ritira: è la fine di un’era in WNBA

Termina una vera e propria era in WNBA: poco fa Diana Taurasi ha annunciato il proprio ritiro, a 42 anni e dopo aver vinto 3 titoli di cui 2 da MVP delle Finals. La giocatrice delle Phoenix Mercury, per le quali ha giocato dal 2004 ad oggi, è una leggenda della WNBA e molti l’hanno paragonata a Kobe Bryant per quanto è stata simbolo del basket femminile e per la fedeltà a Phoenix come era stato per il Mamba ai Los Angeles Lakers.

Taurasi ha vinto come detto 3 titoli WNBA in carriera, nel 2009 è stata MVP della stagione regolare, è stata 11 volte all’All-Star Game e 10 volte nel miglior quintetto All-WNBA. Non solo: è stata capocannoniere stagionale per 5 volte e prima per assist nel 2014. Ma Diana Taurasi è stata un’icona anche con la maglia di Team USA, con il quale ha vinto ben 6 medaglie d’oro olimpiche da Atene 2004 a Parigi 2024, l’unica al mondo a riuscirci.