Dichiarazione SHOCK del GM di Dallas! Perché crede che la trade Doncic-Davis li farà vincere?

Il general manager dei Dallas Mavericks, Nico Harrison, ha scosso il mondo della NBA con una mossa che ha lasciato tutti a bocca aperta: il trasferimento di Luka Doncic ai Los Angeles Lakers in cambio di Anthony Davis. Un affare che ha cambiato il volto della lega e che ha visto due dei giocatori più talentuosi della NBA scambiarsi le maglie, con implicazioni enormi sia per il presente che per il futuro delle due squadre coinvolte.

Le motivazioni dietro lo scambio

La ragione dietro la decisione dei Mavericks di cedere il loro fenomenale giocatore di 25 anni ha suscitato molte domande. Harrison, dopo l’annuncio del trade, ha voluto chiarire la sua visione sulla direzione della squadra, spiegando che la difesa sarebbe stata un fattore fondamentale per il successo a lungo termine dei Mavericks.

“Credo che la difesa vinca i campionati”, ha dichiarato Harrison a ESPN tramite Tim MacMahon. “Penso che l’arrivo di un centro All-Defensive e di un giocatore All-NBA con una mentalità difensiva ci dia maggiori possibilità di vincere. Siamo costruiti per vincere ora e in futuro”.

Il riferimento a Davis come un upgrade difensivo rispetto a Doncic è palese per Dallas, anche se va detto che la difesa non è mai stata la principale caratteristica del gioco dello sloveno. Il fatto che Dallas avesse dubbi sul futuro con Doncic si è rivelato un aspetto chiave. Secondo MacMahon, i Mavericks erano preoccupati per la condizione fisica del loro ex super-giocatore e per la necessità di un altro mega-contratto supermax che avrebbe dovuto essere firmato quest’estate.

