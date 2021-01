Dietrofront dell’NBA: rinviata la gara tra Boston Celtics e Miami Heat

L’NBA sta seriamente avendo a che fare con il COVID-19. Infatti è stata rinviata la partita di oggi tra Boston Celtics e Miami Heat, primo rinvio del 2021. La partita tra Houston Rockets e Oklahoma City Thunder del 23 dicembre fu il primo rinvio della stagione.

The Boston Celtics-Miami Heat game tonight has been postponed, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. A Heat player has returned an inconclusive test, and team does not have required eight players to proceed with game tonight due to contact tracing.