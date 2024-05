Dillon Brooks in tribuna al Pireo: “Adoro l’energia e questo pubblico!”

Gara-4 di questa sera tra Olympiacos e Barcellona questa sera aveva un ospite d’eccezione: in tribuna c’era anche Dillon Brooks. Il giocatore degli Houston Rockets ha approfittato delle vacanze europee, non essendosi qualificato ai Playoff, per fare una capatina al Pireo e godersi lo spettacolo della postseason di EuroLega. Non è stato particolarmente fortunato, perché la partita tra Oly e Barça è stata a senso unico, ma Brooks si è comunque divertito.

Dopo la partita, ha dichiarato riguardo il basket europeo: “Lo adoro. Amo questa energia, io sono un tipo energico. Adoro l’energia, adoro questo pubblico. Qui c’è un ritmo più lento rispetto alla NBA, ma è comunque un bellissimo basket”.

Non solo, Dillon Brooks ha anche previsto che sarà l’Olympiacos a vincere la serie: “L’inerzia ora è dalla loro parte”.

Al termine del match, quando il Pireo si è svuotato, l’americano si è fermato sul parquet per fare qualche tiro a canestro. Non è andata benissimo, visto che l’unico video circolato lo mostra tirare due airball tra le risate sue e degli amici al suo fianco.