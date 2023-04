Dillon Brooks provoca LeBron: “Ormai è vecchio, non rispetto nessuno finché non me ne segna 40”

Dillon Brooks non è certamente la persona più facile con cui avere a che fare in una serie di Playoff, un po’ per la sua difesa, un po’ per le sue costanti provocazioni, anche senza ragione a volte. Dopo Gara-2, vinta dai Memphis Grizzlies nonostante l’assenza di Ja Morant, Brooks è andato addirittura all’attacco di LeBron James, con il quale aveva avuto un paio di scambi infuocati durante la partita.

LeBron & Dillon Brooks getting HEATED 👀 pic.twitter.com/HzfOqsO5fC — LakeShowYo (@LakeShowYo) April 20, 2023

Dillon Brooks stared down LeBron after this 3 👀 pic.twitter.com/8tkkrakCJW — Bleacher Report (@BleacherReport) April 20, 2023

“Non mi importa di lui, è vecchio. Io stuzzico. Non rispetto nessuno finché non vengono a segnarmene 40 in faccia. Gli ho fatto sapere di non potermi affrontare in 1vs1, non puoi. Andate a riguardare i filmati, non mi ha più affrontato in 1vs1 da quel momento in poi” ha dichiarato Brooks dopo la gara.

Insomma Dillon Brooks ha puntato decisamente il “pesce più grosso”. Chissà come reagirà LeBron, che dopo Gara-2 ha già provato a dare un segnale di allarme ai suoi Lakers, ora 1-1 nella serie contro Memphis.