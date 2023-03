Dillon Brooks si prepara ad affrontare i Mavs, e attacca Irving e Doncic

Nei giorni scorsi Dillon Brooks e Draymond Green non se l’erano mandate a dire. I due avevano discusso prima a distanza e poi anche in campo: Brooks aveva prima sostenuto di non essere un fan di Green, e che quest’ultimo non sarebbe stato nemmeno un giocatore rilevante in una squadra che non siano gli Warriors. L’ala di Golden State aveva risposto nel proprio podcast, sostenendo che Brooks e la sua importanza nel sistema di Memphis sarebbero il motivo per il quale i Grizzlies non sono una contender, e che “la dinastia inizierà dopo che ne sarà andato, non con lui”.

Stanotte invece Brooks e i Grizzlies affronteranno i Dallas Mavericks, una squadra con la quale apparentemente non hanno nemmeno una rivalità verbale. Nonostante questo, il giocatore di Memphis ha già voluto fare trash talking a distanza, verso le due superstar Kyrie Irving e Luka Doncic, con lo sloveno che non sarà della partita per un problema muscolare. Riguardo l’assenza di Doncic, Brooks ha punzecchiato: “Questo dimostra che non sono pronti per una gara fisica”.

Luka Doncic is out tonight and is listed as day-to-day due to a left thigh strain. Dillon Brooks on Luka being out today: “It’s goes to show that sometimes they ain’t ready to come back to a physical game.” — Damichael Cole (@DamichaelC) March 11, 2023

Ma Dillon Brooks ne ha avuto anche per Kyrie, il quale lo avrebbe un po’ provocato nell’ultimo loro incontro. “Oggi potrò marcarlo 1vs1, quindi voglio vedere di cosa è capace. Mi ha detto un paio di cose quando abbiamo giocato a Brooklyn, quindi non vedo l’ora di marcarlo ad ogni possesso e togliergli tutte le energie”. In questa stagione, Brooks sta segnando 14.4 punti di media.