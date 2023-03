Dillon Brooks spintona un cameraman: le condizioni dell’uomo e la decisione della NBA

Dillon Brooks si è reso protagonista di un gesto poco edificante.

Durante la partita in casa dei Miami Heat, vinta 138-119 dalla franchigia della Florida, Dillon Brooks ha spintonato un operatore che stava riprendendo la partita a bordo campo. Il fatto è avvenuto mentre il giocatore dei Memphis Grizzlies tentava di salvare un pallone nei pressi del centrocampo. Probabilmente per la frustrazione del risultato e per non essere riuscito a recuperare la sfera, Brooks non ha fermato la sua corsa e poi ha dato una spinta al cameraman.

Miami’s camera operator was injured and remains under evaluation after being shoved by Dillon Brooks, per @TheJaxShow (h/t @TopBallCoverage ) pic.twitter.com/oJwVwQVV4o — NBACentral (@TheNBACentral) March 17, 2023

L’uomo è ancora sotto osservazione per i danni riportati nella caduta mentre la NBA ha deciso di punire Brooks con una multa di 35mila dollari per un gesto ritenuto “antisportivo”.