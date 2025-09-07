Pozzecco petrucci

Dimissioni Pozzecco, il commento del presidente FIP Gianni Petrucci

L’eliminazione dell’Italia contro la Slovenia agli ottavi dell’Europeo è stata seguita immediatamente dalle dimissioni di Gianmarco Pozzecco. Il CT azzurro ha annunciato il suo addio alla panchina, sottolineando come si tratti di una propria decisione e non di un esonero.

Nel comunicato ufficiale della FIP sulla partita, sono riportate anche le parole di Gianni Petrucci riguardo le dimissioni di Pozzecco: “Ho appreso che Gianmarco ha dichiarato che questa è stata la sua ultima partita in Nazionale. Parlerò con lui. Lo ringrazio per aver creato in questi anni un gruppo coeso e con il piacere di stare insieme. Per le scelte sul futuro mi confronterò con Gigi Datome e Salvatore Trainotti, che hanno la responsabilità del Settore Squadre Nazionali maschili. Non posso che ringraziare questa Nazionale per aver lottato fino in fondo in tutte le partite di questo Europeo: il futuro è certamente dalla nostra parte e lo testimoniano anche gli straordinari risultati che tutte le nostre Nazionali hanno ottenuto in questa estate incredibile. Non ultimo il Bronzo europeo 3×3 maschile arrivato oggi”.

