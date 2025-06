Dimitris Giannakopoulos, LUNGHISSIMA squalifica dopo i fatti di Gara-2

Stasera Panathinaikos e Olympiacos torneranno in campo per Gara-3 delle finali del campionato greco, dopo che la serie nei giorni scorsi era stata sospesa per i fatti avvenuti in Gara-2 tra i presidenti Dimitris Giannakopoulos e i fratelli Panagiotis e Giorgos Angelopoulos. È stato necessario l’intervento del Governo e la minaccia di cancellare il resto della serie per tranquillizzare la situazione, almeno fino ad oggi. Parte dell’accordo tra i due club consisteva nel fatto che i presidenti di ognuna delle due squadre non avrebbero seguito il proprio team in trasferta in questa serie.

Giannakopoulos però non potrà seguire nemmeno le partite ad OAKA dal vivo. La Federazione poco fa ha emesso le sanzioni disciplinari per giocatori e dirigenti coinvolti nei fatti di Gara-2: il presidente biancoverde ha ricevuto una squalifica di 10 mesi e non potrà entrare in alcun impianto sportivo per questo periodo di tempo. Giannakopoulos dovrà anche pagare 20.000€ di multa per “offese diffamatorie nei confronti dello sport”.

Lato giocatori invece Kostas Sloukas ha ricevuto una multa di 1.100€ per condotta scorretta nei confronti degli arbitri. Il Panathinaikos come club dovrà inoltre pagare una multa di 44.000€.