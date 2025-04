Dimitris Giannakopoulos SCATENATO contro l’EuroLega: “Firma sulla licenza? Giocate da soli, andremo dalla NBA o dalla FIBA”

Nelle scorse ore è scoppiata una pesante polemica ad Atene, dopo il KO del Panathinaikos in Gara-2 contro l’Efes (serie ora sull’1-1). A causa di una decisione arbitrale controversa, il presunto fallo su un tiro da tre di Kendrick Nunn nel finale con i biancoverdi a -3, è esplosa la rabbia dei tifosi greci e soprattutto del presidente Dimitris Giannakopoulos. Il vulcanico numero uno del club di Atene ha pubblicato alcune storie su Instagram in cui, come fatto anche altre volte in passato, attacca con impeto l’EuroLega.

“Davvero non capisco come club con tanta storia e titoli, come ad esempio il Real Madrid, accettino di essere inc****i in questo modo. Per favore spiegatemelo, perché Sasa Pukl arbitra così tante partite dell’Olympiacos quest’anno? Perché Sreten Radovic arbitra così tante partite dell’Olympiacos quest’anno? Anche uno stupido lo capirebbe, guardate le statistiche. Sono qui da 15 anni e so cosa faceva Jordi Bertomeu con i soldi dell’EuroLega“ ha dichiarato Giannakopoulos, rivolgendo anche gravi accuse all’organizzazione.

“Non me ne frega un c***o delle vostre multe, non me ne frega un c***o. Potete multarmi perché non potete gestirmi, ma non potete multare Nunn, Sloukas, Ataman, Juancho, Grant perché vi fot***o tutti. E volete che firmi la licenza per i prossimi 10 anni? Bene, questa è la mia firma [rivolge il dito medio alla telecamera, ndr]. Giocate da soli in EuroLega, noi andremo con la NBA, con la FIBA. Chiedere a 12 squadre di firmare la licenza, di venire a Istanbul, voi siete pazzi. Bravo Dejan, bravo Dejan [Bodiroga, ndr]. Signor Kontos, signor Parthenopoulos, se state ascoltando, abbassate un po’ lo stendardo del 2000″ ha concluso il presidente del Panathinaikos, minacciando quindi di lasciare la competizione.