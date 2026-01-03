Dimitris Giannakopoulos tuona contro i giocatori: “Due giorni fa eravate UBRIACHI alle 5 di mattina, so chi siete!”

Il Panathinaikos ieri ha perso il primo derby europeo della stagione, che ha segnato però la 10° sconfitta consecutiva dei biancoverdi in EuroLega contro i rivali dell’Olympiacos. Una striscia negativa lunghissima che ha fatto andare su tutte le furie l’eccentrico presidente Dimitris Giannakopoulos. Il numero uno del Pana, non nuovo a scenate dopo le sconfitte dei suoi, oggi ha parlato direttamente ai giocatori, già criticati ieri da Ergin Ataman: Giannakopoulos ha inviato in forma scritta il testo del suo intero discorso agli atleti al sito greco SDNA, che lo ha pubblicato.

“È da circa un mese, un mese e mezzo che volevo venire qui, ma per vari impegni non ho potuto. Non ha nulla a che vedere con la partita di ieri. Quando le cose non vanno bene in una famiglia, in una squadra, non ci sono eccezioni: tutti sono responsabili. Non ve lo chiederei, ma per favore non siate timidi. Parlate. Avete qualche lamentela nei confronti del club? Qualche problema, grande o piccolo? Nessuna? Allora va tutto perfettamente… Il rispetto è una strada a doppio senso. Molti di voi sono in squadra da diversi anni, sono entrati nel mio ufficio e hanno ricevuto aumenti del 50, 100 o addirittura 200%, che meritavate, e lo chiarisco. Ho forse negoziato con qualcuno di voi? Non credo. Ho firmato subito. Coach, mi hai mai chiesto qualcosa che io abbia rifiutato? Giocatori o altro? Qualsiasi cosa chiediate non richiede più di 5 minuti perché io firmi. Soddisfare ogni desiderio aumenta anche le aspettative del club nei vostri confronti. I risultati possono essere buoni o cattivi. Determinazione e disciplina sono una questione di squadra. Ci deve essere rispetto per la maglia più grande d’Europa“ ha iniziato Giannakopoulos.

“Mio padre mi diceva sempre che devo rispettare tutti. Il rispetto per le persone significa rispetto per chiunque. E dovete pretenderlo anche in cambio. Non credo che sia una questione di talento. C’è qualcuno qui che dubita del fatto che, individualmente, abbiamo il più grande talento d’Europa? Forse non siamo la migliore squadra come insieme, ma abbiamo il talento più grande. Questa è la mia opinione, senza essere un esperto di basket: l’esperto è l’allenatore. Abbiamo il miglior allenatore d’Europa. In base alla storia, abbiamo la migliore cultura cestistica d’Europa. Eppure non vedo lo zelo, non vedo la fame. Non farò nomi. Venite a chiedere un aumento del 100–150% e lo ottenete. Ma da parte mia pretendo il 250% in più di professionalità e dedizione. Più volontà. Ieri non sono venuto alla partita, ma come vedete non ho dormito affatto. Mi è stato chiesto tre volte di venire alla partita, ma la quarta volta mi sono fermato per venire qui a parlare con voi. Sapete, mio padre non dormiva mai dopo risultati negativi… Vivevamo tutti insieme in un palazzo. Quando perdevamo, nessuna luce si accendeva. Nessuno dormiva, soprattutto dopo le sconfitte in casa contro l’Olympiacos” ha proseguito il presidente del Pana, ricordando il padre e suo predecessore Pavlos.

“L’Olympiacos è una delle migliori squadre d’Europa. Ma non ha il miglior roster. Confrontando ciascuno di voi con chiunque altro, per me non c’è paragone. Ma loro hanno passione. Ve l’ho detto: volevo venire qui da un mese. Non ha nulla a che fare con la partita di ieri. Quello che vedo è che entriamo in partita e dopo un minuto siamo sotto di 15 punti, e poi corriamo per recuperare. Non vedo quella passione e quell’impegno che voglio. Lo vedo in pochi giocatori. In 3, forse 4, sicuramente in pochissimi. Voglio davvero chiedervi una cosa. Quando tornate a casa dopo l’allenamento, guardatevi allo specchio per 5 minuti e chiedetevi: sto giocando al mio massimo? Sto dando tutto? ‘Meritare’ è una parola difficile, ma la userò. Merito questo contratto che ho? I soldi che sto prendendo? Penso che solo 3 o 4 giocatori quest’anno possano guardarsi allo specchio e dire: ‘Lo merito’. Voglio vedere determinazione in campo. Sono insonne, ma sono venuto qui a parlarvi. Questa volta farò un nome, e non ha nulla a che vedere con il talento o le capacità. Voglio che guardiate la determinazione di Mathias [Lessort, ndr]. È un esempio da seguire. Come Sloukas o pochi altri. Altri giocatori meritano i loro contratti. Non sto dicendo il contrario. Non sto parlando di talento. Il talento c’è ed è sufficiente persino per battere squadre NBA. Per favore, rispettate il Club e i vostri contratti. Guardate qualche partita di 2 anni fa. Quelli di voi che c’erano allora si chiedano: sto dando quello che davo due anni fa? Ho la stessa fame? O mi sono rilassato perché ho firmato un grande contratto? O perché faccio 300 selfie al giorno, o perché faccio parte della squadra più grande d’Europa? L’obiettivo è uno solo: dare il massimo e tornare a casa la sera sapendo di aver dato il 100%, anche dopo le sconfitte. Vi guardo negli occhi e vi dico: non state dando il 100%. Solo 3 o 4 su 15–16 giocatori lo fanno. È una percentuale molto bassa. Mi aspetto che diate il 100%. Non possiamo perdere contro squadre di livello inferiore con 15, 20 o 30 punti di divario. Ieri non ho dormito, così come migliaia di tifosi in tutta la Grecia non hanno dormito” ha detto Giannakopoulos.

Poi l’attacco ai giocatori sull’aspetto disciplinare: “In passato sono stato estremamente severo per quanto riguarda la disciplina fuori dal campo. Forse il proprietario più severo di una squadra europea su questi temi. Sapete una cosa… ci sono partite in cui dobbiamo capirne il significato. Ci sono cose che non posso accettare. So chi ha bevuto, quanto ha bevuto e quando ha bevuto. Non farò nomi, anche se so tutto. Due giorni fa — e sapete chi siete — alle 5 del mattino eravate ubriachi. È possibile? No. Non posso accettarlo. Non per spirito punitivo, ma perché mi fa male. Ve l’ho chiesto fin dall’inizio: avete delle lamentele? Perché se ci fossero state, va bene. Dato che non avete lamentele, non voglio averne nemmeno io. Vi chiedo davvero di dare il 100%, di rispettare il nome del Club e di diventare una squadra. DIVENTARE UNA SQUADRA! Con il miglior roster d’Europa, dobbiamo giocare il miglior basket d’Europa. Non sono un esperto di questo sport. Quello che ho capito e che mi piaceva vedere era Alvertis [ex giocatore del Panathinaikos, ndr] che tirava e segnava, o Kendrick [Nunn, ndr] che lo faceva. Questo è il basket che capisco. Quello che so è che bisogna lottare per ogni pallone con passione e determinazione. Tuffarsi sul parquet per ogni palla. Questo è ciò che voglio vedere. Questo mi rende felice. D’accordo, chi non vuole i titoli a fine anno? Non voglio avere lamentele da nessuno di voi, ma quando vedo la palla passare e voi non vi tuffate per prenderla, allora sì, ho una lamentela. L’allenatore decide quanti minuti giocherete, ma quando vedo un giocatore che gioca poco essere sotto canestro e non riuscire a segnare, non posso accettarlo. Siete il miglior roster d’Europa: date ai tifosi, alle vostre famiglie e al Club ciò che meritiamo. Meritiamo di vedere il miglior basket d’Europa. Avete il miglior allenatore e le migliori condizioni. Per favore, amate i vostri compagni come amate la vostra famiglia. Amate il Club e i tifosi di tutta la Grecia che non hanno dormito la scorsa notte. Buon anno a tutti”.