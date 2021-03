“Dimmi che giochi in Europa senza dirmi che giochi in Europa”: il tweet di Adrian Banks produce tante risposte interessanti

Nelle scorse ore Adrian Banks ha fatto suo un gioco in voga sui social negli ultimi tempi, ha twittato: “Dimmi che giochi in Europa senza dirmi che giochi in Europa”, una sfida ai suoi colleghi americani che avrebbero dovuto usare modi alternativi per descrivere la propria carriera oltreoceano. Nonostante si tratti di un gioco, il tweet ha prodotto diverse risposte simpatiche e interessanti da parte di alcuni giocatori statunitensi che militano da anni in Europa, messaggi che danno una panoramica generale dell’esperienza di questi ultimi nei nostri campionati.

“Come fanno a firmare nuovi giocatori se mi devono ancora dei soldi dalla scorsa stagione?” ha ad esempio risposto Peyton Siva Jr, ora playmaker dell’Alba Berlino ma in passato visto anche in Italia a Caserta. Messaggio al quale ha risposto addirittura il DS del club tedesco, precisando: “Non la squadra in cui giochi da 5 anni comunque”.

“How they signing new players and they still owe me money from last yr👀” — Peyton Siva Jr (@PeypeySiva3) March 15, 2021

Not your team the last 5 years though 😉 — Himar Ojeda Pérez (@Himar_Ojeda) March 15, 2021

Mike Green, ex giocatore di Cantù, Barcellona Pozzo di Gotto, Varese e Venezia, ha invece optato per: “Vieni multato se perdi!”.

You get fined for losing! — Mike Green (@MrMikeGreen10) March 15, 2021

Mike Hall, che non si è mai nascosto quando si è trattato di evidenziare problemi nel corso degli anni, ha dato due risposte. Prima “il riscaldamento dura più della partita” e poi “Devo applaudire questi tifosi che mi hanno appena fischiato?”.

The warmup for the game longer than the game — MH7 (@_Michaelinho) March 16, 2021

I gotta clap for these fans that just booed me????? — MH7 (@_Michaelinho) March 16, 2021

“Finalmente ho ricevuto l’ultimo stipendio della stagione ed è più basso del previsto! Dicono sia per tutte le cose random che sono successe durante la stagione” ha scritto invece Alex Renfroe, visto a Brindisi ad inizio carriera.

Finally Get that last check from the season and that thang short!! And they say Its for all these random things from during the season! 🤯 😂 — Alex Renfroe (@LilAl523) March 16, 2021

“Ti pagheremo ma non dire nulla agli altri americani” ha scritto Keydren Clark, passato da Pesaro, Venezia e Varese.

Shawn James, centro visto a Milano, ha risposto: “È dicembre e ho appena ricevuto lo stipendio di giugno della stagione scorsa…”.

It’s December and just got June check from previous season… — Shawn james (@shawnjamesbk) March 16, 2021

“Considerano i giorni di viaggio come giorni liberi” ha commentato Alex Ruoff, giocatore di Bamberg da oltre un decennio in Europa.

Travel days are believed to be off days. — Alex Ruoff (@ARuoff) March 15, 2021

“Perché diavolo ci alleniamo ancora 2 volte al giorno a 7 mesi dall’inizio della stagione?” si è chiesto Jamel Morris, giocatore del Legia Varsavia.

“Man why the hell we still having two practices a day 7 months into the season” — jamel morris (@jamel_morris24) March 16, 2021

“Perché giochiamo a calcio durante un allenamento di basket?” la risposta di Kevin Owens, ex giocatore ritiratosi nel 2010 che ha militato in Kosovo ed Estonia.

Why am I playing soccer during basketball practice? — Kevin Owens 🏀 NOT 🤼 (@OverseasFamous) March 15, 2021

“Un veloce primo passo viene sempre fischiato passi” ha infine aggiunto Isaac Rosefelt, da diversi anni giocatore del campionato israeliano con squadre diverse.

A quick first step always a travel. 😂😂😂 — Isaac Rosefelt (@IkeRosefelt) March 16, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.