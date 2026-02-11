Dinamo Sassari a Saragozza: obiettivo Marco Spissu

La Dinamo Sassari chiude la sua stagione europea a Saragozza di Marco Spissu nell’ultima gara di FIBA Europe Cup, ma dietro la trasferta spagnola potrebbe esserci molto di più del semplice risultato sul campo. Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, il presidente Stefano Sardara, presente con la squadra, avrebbe un obiettivo preciso in vista della prossima stagione: riportare Marco Spissu a Sassari.

Dinamo già eliminata dalla FIBA Europe Cup

La sfida contro Saragozza ha un peso relativo in classifica, considerando che entrambe le squadre sono già fuori dalla corsa ai playoff di FIBA Europe Cup. Tuttavia, la presenza di Sardara in Spagna non sarebbe legata esclusivamente all’impegno europeo, ma anche a strategie di mercato in vista del futuro.

L’attenzione della società sarebbe infatti concentrata su uno dei giocatori più amati dal pubblico del PalaSerradimigni.

Marco Spissu nel mirino della Dinamo Sassari

Il nome caldo è quello di Marco Spissu, playmaker classe 1995, cresciuto cestisticamente proprio a Sassari e protagonista negli anni d’oro della Dinamo. Secondo l’indiscrezione, il club starebbe valutando concretamente la possibilità di riportarlo in Sardegna per la stagione 2026-2027.

Durante la gara d’andata disputata al PalaSerradimigni, Spissu era stato accolto da calorose manifestazioni di affetto da parte dei tifosi biancoblù. La presenza di Achille Polonara, grande amico del playmaker, avrebbe contribuito a creare un clima favorevole a possibili dialoghi per il futuro.

Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma i contatti potrebbero intensificarsi nei prossimi mesi.

I numeri di Spissu con Saragozza in Liga Endesa 2025-2026

Attualmente Marco Spissu milita nel Casademont Saragozza, impegnato nella Liga Endesa 2025-2026. I suoi numeri stagionali raccontano di un ruolo importante nelle rotazioni, pur partendo dalla panchina:

19 partite disputate

19’12” di media a gara

4,6 punti

1,7 rimbalzi

3,1 assist

Saragozza occupa attualmente la 14ª posizione in classifica, in coabitazione con Gran Canaria, con due vittorie di vantaggio sulla zona retrocessione.

Mercato Dinamo Sassari: ritorno romantico o operazione strategica?

Il possibile ritorno di Spissu rappresenterebbe non solo un’operazione tecnica, ma anche un forte segnale identitario per la Dinamo Sassari. Il playmaker è rimasto nel cuore dei tifosi e conosce perfettamente l’ambiente.

Con la stagione europea ormai agli sgoccioli, la società sembra già proiettata al futuro. E il nome di Marco Spissu alla Dinamo Sassari potrebbe presto tornare a essere più di una semplice suggestione di mercato.