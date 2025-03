Dinamo Sassari, caso Michal Sokolowski: il giocatore ha lasciato la Sardegna

Michal Sokolowski con ogni probabilità rescinderà con la Dinamo Sassari. Il giocatore polacco e la sua famiglia giovedì sera sono saliti su un aereo per la Polonia e hanno lasciato la Sardegna, come scritto da L’Unione Sarda. Sokolowski avrebbe comunque ricevuto l’autorizzazione da parte della Dinamo. Manca ancora il comunicato ufficiale del club biancoblu, che domani sarà impegnato a Treviso in campionato, ma a questo punto è probabile che arrivi nelle prossime ore.

“La sua situazione è un po’ particolare, ma io non ho assolutamente alcun problema con lui” aveva commentato coach Massimo Bulleri su Il Gazzettino nella giornata di ieri.

Sokolowski era arrivato a Sassari la scorsa estate dopo 3 anni a Treviso e 1 a Napoli, in 12 partite ha segnato 9.8 punti di media con la maglia di Sassari. Ora il club potrebbe tornare sul mercato viste anche le assenze per infortunio di Mattia Udom, Nate Renfro e Miralem Halilovic.