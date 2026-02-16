Dinamo Sassari, è già addio per Jacob Pullen: rottura col club sardo

Jacob Pullen ha già lasciato la Dinamo Sassari, nonostante avesse firmato con i biancoblu solo lo scorso novembre. L’americano stava anche rendendo bene, con 9.8 punti di media ma in doppia cifra in 3 delle ultime 4 uscite: secondo La Nuova Sardegna, Pullen avrebbe litigato con il club. Per questo motivo non sarebbe sceso in campo contro Udine, Saragozza e nemmeno questo weekend contro Tortona, anche se la motivazione ufficiale è stata l’influenza. I motivi della rottura tra Pullen e la Dinamo non sono ancora noti.

Qui il comunicato della Dinamo Sassari:

La Dinamo Banco di Sardegna comunica la risoluzione consensuale del contratto con l’atleta Jacob Pullen. Al giocatore vanno i ringraziamenti per il contributo fornito durante la sua esperienza a Sassari.

Ora Sassari, che è 13° in campionato e si è qualificata come 1° nel suo girone al secondo turno di FIBA Europe Cup, dovrà tornare sul mercato. “Può essere che cercheremo un giocatore al posto di Pullen” aveva dichiarato ieri coach Mrsic, dopo il KO contro Tortona.

Foto: LBA