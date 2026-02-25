Dinamo Sassari, idea Corey Davis per il dopo Pullen?

Il mercato della Dinamo entra nel vivo e spunta un nome caldo per il backcourt biancoblù. Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, la Dinamo Sassari avrebbe messo nel mirino Corey Davis per sostituire Jacob Pullen, recentemente trasferitosi in Turchia.

Un profilo che il basket italiano conosce bene e che potrebbe garantire punti, esperienza e pericolosità dall’arco.

Corey Davis, un ritorno strategico?

Attualmente in forza al Niners Chemnitz, Davis sta viaggiando in Germania a 12 punti e 2 assist di media. Numeri solidi, ma è soprattutto il suo passato in Serie A a renderlo un candidato ideale per Sassari.

Il play-guardia statunitense ha già dimostrato di poter incidere nel campionato italiano:

Due stagioni a Trieste con 12 punti di media.

Due anni alla Vanoli Cremona, dove nel 2024/25 ha prodotto 13,6 punti a gara con un eccellente 42% da tre punti e 2 assist.

Un identikit che combacia con le esigenze della Dinamo: leadership perimetrale e capacità di aprire il campo.

Il nodo Pullen e le strategie di Sassari

La partenza di Jacob Pullen ha lasciato un vuoto importante nel sistema offensivo. La Dinamo cerca un giocatore capace di prendersi responsabilità nei momenti chiave e Davis rappresenterebbe una soluzione pronta, già adattata al contesto italiano.

L’eventuale operazione riporterebbe in Serie A un esterno affidabile, con punti nelle mani e conoscenza del campionato.

La buona notizia: Marshall Jr torna in gruppo

Intanto, arrivano segnali incoraggianti dall’infermeria. Carlos Marshall Jr ha ripreso ad allenarsi dopo tre mesi di stop per infortunio.

Una notizia fondamentale per coach Veljko Mrsic, che fino allo stop poteva contare su uno dei giocatori più produttivi del roster: 14 punti e 4,5 rimbalzi di media in campionato.

Il possibile innesto di Davis e il rientro di Marshall Jr potrebbero cambiare volto alla Dinamo nella fase decisiva della stagione.

Il mercato si muove, Sassari osserva. E la sensazione è che le prossime ore possano essere decisive.

