Dinamo Sassari: idea Ethan Happ?

Dopo l’ingaggio di Dario Hunt, arrivato per sopperire all’infortunio di Ethan Happ e di coach Dalmonte, la Fortitudo Bologna sembra aver trovato la sua identità con 4 successi consecutivi, che hanno proiettato i bolognesi a +4 dal quindicesimo posto.

Secondo quanto riporta il Corriere di Bologna, ora non sarebbe scontata la partenza di Happ, che aveva ben figurato lo scorso anno con la maglia di Cremona. Tra le squadre interessate al centro ex Olympiacos, ci sarebbe la Dinamo Sassari. La compagine allenata da coach Pozzecco secondo le comunicazioni ufficiali avrebbe risolto i problemi con Justin Tillman, ma l’infortunio di Happ, del quale non si conoscono ancora i tempi di recupero, darebbe il tempo ai sassaresi di giudicare ulteriormente l’operato del giocatore originario di Detroit.

Happ, nelle 8 partite giocate con la Fortitudo ha viaggiato a 13,6 ppg e 9 rimbalzi in campionato e 19 punti e 10 rimbalzi in Champions League.

Nato a Sassari e qui laureato in Filologia, Industria Culturale e Comunicazione.