Dinamo Sassari, ufficiale l’esonero di Bulleri: arriva Veljko Mrsic

Francesco Manzi

La Dinamo Sassari ha annunciato poco fa di aver deciso di interrompere il rapporto con coach Massimo Bulleri dopo un avvio da 0-5 in campionato (e 2-1 in FIBA Europe Cup). Il club sardo attualmente è ultimo in classifica in LBA a pari con Treviso. Bulleri lascia panchina biancoblu dopo circa un anno: nella scorsa stagione era infatti subentrato a Markovic, a sua volta esonerato. Al posto del tecnico toscano, secondo La Prealpina la Dinamo prenderà Veljko Mrsic, 54 anni, croato, che in carriera ha già allenato brevemente in Italia, a Varese, nella stagione 2007-08.

Mrsic è reduce da un’esperienza al KK Split, squadra di Spalato che milita nel massimo campionato croato. In passato aveva guidato anche squadre come Cibona, Cedevita, Bilbao e Rio Breogan, mentre è stato CT della Croazia dal 2019 al 2022. Da allenatore, Mrsic ha vinto per 3 volte il campionato croato e per 3 volte la Coppa di Croazia.

Nelle scorse ore un altro nome per la panchina della Dinamo era stato Alessandro Ramagli, che alla fine è stato però scelto dalla Blu Basket Bergamo come allenatore al posto dell’esonerato Andrea Zanchi.

Francesco Manzi
