Dino Meneghin rivela: “Atlanta mi scelse al Draft, ma nessuno me lo disse!”

Dino Meneghin, leggenda del basket italiano ed europeo, è stato l’ultimo a passare dal BSMT di Gianluca Gazzoli. L’ex campione di Varese e Milano, che ha vinto tutto in carriera compreso un argento olimpico e un EuroBasket con l’Italia, ha toccato vari argomenti durante l’intervista, compresa la percezione che ai suoi tempi si aveva della NBA. I social non esistevano ovviamente, ma anche in TV e sui giornali non si parlava quasi mai del mondo americano. L’unico punto di incontro erano i giocatori NBA che, spesso a fine carriera, venivano a giocare in Italia.

Meneghin ha rivelato che la NBA era un mondo talmente lontano che, quando lui stesso fu scelto al Draft nel 1970, lo scoprì solo qualche mese più tardi leggendo i giornali. All’epoca i round, che oggi sono 2, erano addirittura 19 visto che la Lega contava solo 17 squadre. Gli Atlanta Hawks spesero per Meneghin con la scelta numero 182, all’undicesimo turno.

“Io sono stato scelto dagli Atlanta Hawks nel 1969-70, però nessuno me l’ha detto! L’ho saputo mesi dopo dai giornali. Ho letto ‘Dino Meneghin, scelto in NBA dagli Hawks’, ma nessuno da Atlanta mi ha mai chiamato per invitarmi là e inserirmi in squadra. Zero. Poi ho firmato con Varese. Nel 1974 mi hanno chiamato i Knicks per fare la Summer League con loro, ma mi ero appena rotto il menisco e non sono potuto andare. Poi la società mi ha offerto un triennale e non sapendo niente della NBA, ho pensato meglio tre anni garantiti qui che un posto oltreoceano” ha spiegato Meneghin.

La leggenda azzurra ha poi spiegato un particolare interessante che aiuta anche a spiegare la scarsa presenza di “stranieri” in NBA in quel periodo. La Lega americana era considerata l’unica forma di basket professionistico al mondo, tutto il resto erano dilettanti. Se un giocatore avesse disputato una gara in NBA, l’avrebbero considerato un professionista e non avrebbe potuto più indossare la maglia della propria Nazionale. “Per questo Oscar Schmidt non è mai andato in NBA, pur avendo offerte ben più vantaggiose della mia” ha detto Dino Meneghin.