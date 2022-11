Dino Radja, ex cestista croato e membro della Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, è una delle icone del basket europeo.

La sua carriera con molti traguardi importanti parla da sé. Ha due titoli EuroLega, un EuroLeague Final Four MVP, più titoli nazionali e trofei. Ha giocato nella NBA con i Boston Celtics negli anni ’90 ed è uno dei pionieri per i giocatori europei che hanno preso parte alla NBA.

Eurohoops ha avuto modo di parlare con Dino Radja e la leggenda ha espresso i suoi pensieri su vari argomenti.

Cosa ne pensi della potenziale espansione di EuroLeague a Dubai?

“Sai, il business è sempre una questione di soldi. Se i soldi sono tanti, allora accadrà, credimi”.

Puoi confrontare l’era in cui hai giocato nella NBA con l’era attuale?

“È diverso. Oggi è più come un All-Star Game, corri e tira. Prima era molto difficile segnare nel pitturato, era molto difficile schiacciare. Oggi si schiaccia ogni partita… Ma penso che il pubblico si stia divertendo. Sai, tutti questi highlights che puoi vedere ogni giorno. Epoca diversa, regole diverse. Il gioco si sta sviluppando nel modo desiderato dalla folla. Penso che sia un bene per il campionato e un bene per il gioco. Quale preferisco? Preferisco la vecchia scuola. Ma penso che mi adatterei al basket moderno”.

La tua Jugoplastica ha conquistato un three-peat in EuroLega. Credi che anche l’Anadolu Efes abbia la possibilità di farcela?

“Sicuramente hanno una possibilità. Ma sai, è una lunga stagione. Non hanno iniziato bene, ma è successa la stessa cosa l’anno scorso. Penso che abbiano la qualità. È una stagione lunga, possono succedere infortuni, molte squadre possono emergere a un certo punto. Inoltre, ci sono molte grandi squadre in EuroLega. Barcellona, Real Madrid, Fenerbahce, Olympiacos… Sarà interessante”.

