Dino Radja: “Portate Russell Westbrook in Europa e ditegli di vincere l’Eurolega: non ce la farà mai”

Qualche tempo fa, Dino Radja aveva fortemente criticato il basket moderno e in particolare la NBA, troppo legata allo spettacolo secondo lui. L’ex centro serbo dei Boston Celtics e Hall of Famer, alla Virtus Roma dal 1990 al 1993, ha rincarato la dose nelle scorse ore parlando a Nuggets Srbija.

Radja, per argomentare la superiorità del basket europeo rispetto a quello americano, ha voluto prendere Russell Westbrook, superstar NBA da anni ed MVP della stagione 2016-17, per sentenziare che non riuscirebbe mai a vincere un titolo in Europa con Barcellona, CSKA Mosca o qualche altra squadra top.

Hall of Famer Dino Radja says Russell Westbrook and the best NBA players wouldn’t win in Europe:

“To me, that Westbrook guy… bring him to Barcelona, CSKA, or somewhere else and tell him to be the European champion. No chance that happens.”

(Via Nuggets Srbija)

