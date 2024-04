Dinomo Sassari-Pesaro, riaffiorate VECCHIE RUGGINI tra SACCHETTI e il CEO SARDARA?

Nel lunch match di domenica a mezzogiorno, la Carpegna Prosciutto Pesaro di Meo Sacchetti ha battuto la Dinamo Sassari della famiglia Sardara, con delle vecchie ruggini che sono riaffiorate prima della sfida tra il tecnico e il CEO della formazione sarda.

Secondo quanto riportato dall’ANSA, nelle strette di mano prima della sfida e dopo l’inno d’Italia, l’amministratore delegato della Dinamo Sassari, Francesco Sardara, pare abbia deciso di non stringere la mano a Meo Sacchetti, coach di Pesaro ed ex Dinami, lui che in Sardegna ha scritto la storia della società vincendo il cosiddetto “triplete”: Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa.

Qui di seguito le parole dell’ANSA:

Meo Sacchetti, l’eroe del triplete, amatissimo dal popolo biancoblu, è soddisfatto per la sua squadra e sotto i baffi gongola per il dispetto fatto al Banco dopo la mancata stretta di mano da parte dell’amministratore delegato dei sassaresi, Francesco Sardara, prima della gara. L’episodio ha indignato i tifosi della Dinamo, ma l’interessato glissa e si tiene stretto il feeling con la piazza e con la città.

Dalle immagini di DAZN non si riesce a confermare questa scena perché è avvenuta fuori campo però si vede un Meo Sacchetti con uno sguardo infastidito in direzione di Francesco Sardara, a conferma della situazione descritta dall’ANSA.

