Diritti TV di Lega Basket: la situazione al via del bando

La Lega Basket A ha dato il via al processo di commercializzazione dei diritti televisivi per trasmettere le partite nei prossimi anni, fino ad un massimo di 5 anni di accordo. Sport e Finanza ha fatto il punto della situazione con tutti i player che potrebbero accaparrarsi uno dei pacchetti di diritti disponibili.

In pole position c’è DAZN, che è già titolare dei diritti su tutte le gare stagionali e vorrebbe rimanere la casa del basket anche nei prossimi anni. L’emittente aveva acquisito i diritti nel 2022 comprando Eleven Sports, che a sua volta aveva i diritti del triennio 2022-2025.

Warner Bros. Discovery aveva ricevuto proprio da DAZN la sublicenza per la trasmissione satellitare, trasmettendo le partite su Eurosport più una in chiaro per giornata su Nove e DMAX. Ora Warner Bros. potrebbe rilanciare, visto anche l’attesa inaugurazione del nuovo canale HBO Max per le Olimpiadi di Milano e Cortina che potrebbe ospitare anche le partite di LBA.

Sempre secondo Sport e Finanza, sul bando avrebbe preso informazioni anche la Rai che ormai da diversi anni non ha più il basket di Serie A nel proprio palinsesto.

Occhio infine ad Amazon Prime Video, che ha quest’anno preso i diritti per trasmettere diverse partite NBA a partire dalla prossima stagione. Mentre Sky non sembra intenzionata a mettersi in gara per i diritti LBA: il colosso televisivo in questi anni sta puntando più sul tennis e sui motori.

Il bando scadrà il 29 maggio alle ore 12, salvo proroghe.