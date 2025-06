Diritti TV LBA, ci sarà anche una LBA TV? E SKY?

LegaBasket Serie A volta pagina con l’elezione di Maurizio Gherardini come nuovo presidente, subentrando a Umberto Gandini. La nomina è avvenuta nella giornata di ieri durante l’Assemblea LBA, momento chiave anche per il futuro della commercializzazione dei diritti TV di LBA.

Diritti TV LBA: proroga fino a luglio e trattative aperte

Durante l’Assemblea, Gandini ha presentato una relazione sullo stato della trattativa privata per i diritti televisivi, prorogata ufficialmente fino al 4 luglio 2025 per i pacchetti a pagamento e fino all’11 luglio 2025 per quelli in chiaro, come da comunicato LBA del 20 giugno. La LegaBasket ha inoltre confermato che inviterà i partecipanti alla trattativa a presentare nuove offerte entro queste scadenze.

Le ipotesi sul tavolo: Sky, Dazn, Discovery e la novità LBA TV

Secondo quanto riportato da La Prealpina, il panorama dei broadcaster potrebbe arricchirsi di ritorni e novità importanti. Si fa sempre più concreta l’ipotesi del ritorno di Sky Sport, affiancata dalle già note piattaforme di streaming Dazn e Discovery+.

Ma la vera novità potrebbe essere la nascita di LBA TV, un canale streaming proprietario della Lega, che verrebbe gestito tramite la società Delta3, già attiva nel settore sport e media tech.

Un nuovo ciclo per la Serie A di basket

Con l’arrivo di Gherardini alla guida della LBA e le trattative per i diritti TV in fase cruciale, il basket italiano si appresta a entrare in un nuovo ciclo di sviluppo e visibilità. L’estate 2025 potrebbe segnare un momento decisivo per il futuro della LegaBasket Serie A, sia sul piano dirigenziale sia su quello della distribuzione mediatica.