Diritti TV LBA: “Mamma Rai” pronta a riportare il basket in chiaro?

Il bando per l’assegnazione dei diritti TV e streaming della LBA LegaBasket Serie A per il triennio 2025-2028 è in fase di pubblicazione e, secondo quanto riportato da La Prealpina, c’è una concreta possibilità che il massimo campionato italiano di basket torni in chiaro sulla Rai.

Rai in pole position per il chiaro, addio a Discovery?

Attualmente, la Rai trasmette già la Serie A2 e la Serie A Femminile, e ora sembrerebbe in corso un dialogo tra l’emittente di Stato e la LBA per estendere la copertura anche alla Serie A maschile. Al contrario, Discovery – che negli ultimi anni ha trasmesso le partite su Nove e Dmax – potrebbe non rinnovare il proprio impegno sul fronte del chiaro, lasciando così spazio alla Rai.

Diritti streaming: competizione aperta, Sky possibile outsider

Sul fronte streaming, la battaglia sarà più accesa. Tre anni fa, Eleven Sports – poi assorbita da Dazn – si era aggiudicata i diritti con un investimento di 10 milioni di euro in tre anni, raddoppiando la cifra del precedente accordo. Tuttavia, i ricavi per le società restano esigui, con una ripartizione che si traduce in appena 200mila euro per club.

Un possibile ritorno sulla scena è quello di Sky, che aveva abbandonato la LegaBasket nel 2017. Tuttavia, al momento, sembra esclusa la partecipazione di Amazon Prime Video, che ha recentemente acquisito i diritti per trasmettere alcune partite della NBA in Italia come alternativa a Sky.

Il valore del nuovo accordo sarà simile al precedente

Secondo La Prealpina, indipendentemente da chi si aggiudicherà i diritti, il valore complessivo del nuovo accordo non dovrebbe discostarsi significativamente da quello del triennio 2022-2025.

La pubblicazione del bando darà il via ufficiale alla gara per i diritti, con il basket italiano che attende di conoscere quale sarà la sua futura casa televisiva.

