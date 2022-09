Dirk Nowitzki è a Milano

Ospite d’onore quest’oggi al Forum di Assago per le partite di Eurobasket 2022.

In tribuna c’è Dirk Nowitzki, ambassador della manifestazione. Dopo la celebrazione di qualche giorno fa a Colonia, la leggenda del basket tedesco è arrivata a Milano per le gare del girone italiano degli Europei.

Nowitzki ha assistito al successo in volata della Croazia sull’Estonia, poi Gran Bretagna – Grecia e infine la gara serale delle 21 fra Italia e Ucraina. Per questo match Wunder Dirk avrà un ruolo particolare, visto che sarà ospite di Sky Sport nel collegamento pre partita, dalle 20:30 in poi.

Foto: FIBA