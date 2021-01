Dirk Nowitzki odiava LeBron James e i Miami Heat

Nel 2011 i Dallas Mavericks riuscirono a vincere il titolo NBA battendo in finale i Miami Heat dei Big Three che arrivarono al confronto da super-favoriti.

Quella dei texani resta una delle più grandi imprese recenti nello sport americano: l’assoluto protagonista fu Dirk Nowitzki ma anche altri giocatori, fra i quali JJ Barea, ebbero un ruolo importantissimo.

Il portoricano ha ricordato quei momenti nel corso del podcast The Old Man and the Three, curato da JJ Redick. In particolare Barea ha parlato del rapporto del tedesco con LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh: “Dirk non lo ammetterà mai ma odiava i Miami Heat, LeBron, Wade e Bosh. Non sarà mai disposto a dirlo apertamente ma non riusciva proprio a sopportarli”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Old Man and the Three (@theoldmanandthethree)

