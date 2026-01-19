Dirk Nowitzki, ritorno ai Dallas Mavericks? “Non m’interessa”

Dirk Nowitzki ospite d’eccezione per la sfida NBA a Berlino fra Orlando Magic e Memphis Grizzlies.

La leggenda del basket tedesco lavora come opinionista per Prime Video. A margine della partita, si è parlato anche di un suo possibile ritorno ai Dallas Mavericks in veste di general manager. Una ipotesi che Nowitzki ha allontanato categoricamente.

Non è proprio una cosa che sto prendendo in considerazione in questo momento. Ho sempre pensato che sarei entrato subito in dirigenza dopo il ritiro. Ma dopo aver smesso ho passato un po’ di tempo lontano e la cosa è diventata sempre meno interessante. Il GM è un lavoro molto intenso, non hai alcuna pausa, non è come allenare o giocare perché si è coinvolti anche durante la off-season. Mi piace la mia vita così com’è adesso, senza un lavoro a tempo pieno ma con tanto tempo per la famiglia.