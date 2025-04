Dirk Nowitzki si è un po’ allontanato dai Dallas Mavericks, di recente

La recente cessione di Luka Dončić ai Los Angeles Lakers ha scatenato una tempesta emotiva tra i tifosi dei Dallas Mavericks e ha profondamente deluso Dirk Nowitzki, leggenda della franchigia texana, come riportato da Tim MacMahon. Nowitzki ha dedicato 21 anni della sua carriera ai Mavericks e ha svolto un ruolo fondamentale nella crescita di Dončić nelle sue prime 2 stagioni in NBA.

“Prima di tutto, Dirk è completamente deluso dalla franchigia. Dirò di più su questa situazione appena saranno eliminati dalla postseason, probabilmente giovedì notte. Ho chiesto: perché non vediamo l’input di Dirk? Perché non vediamo l’input di Mark Cuban? E Nico Harrison mi ha risposto: ‘Se non sono qui, non possono sapere cosa succede’. Vi racconterò perché né Dirk né Cuban sono qui. Perché Nico si è assicurato che fossero cacciati a calci da qualsiasi posizione decisionale appena conclusa la trade” ha detto MacMahon a Hoop Collective.

Il trasferimento di Dončić è avvenuto poco dopo la vendita della quota di maggioranza della squadra da parte di Mark Cuban a Miriam Adelson. La nuova proprietà ha preso decisioni drastiche, tra cui anche l’aumento dei prezzi degli abbonamenti, oltre al controverso scambio di Dončić che ha portato a proteste da parte dei tifosi.

Nowitzki, da parte sua, non ha mai fatto mancare il proprio supporto a Dončić in questi mesi, andando spesso a vedere le sue partite, sia all’esordio con i Lakers sia quando lo sloveno è tornato a Dallas da avversario, poco più di una settimana fa. La partenza di Dončić rappresenta una frattura significativa per i Mavericks, paragonabile solo ad altri eventi storici nella NBA. Molti tifosi vedono questa decisione come un tradimento dei legami costruiti nel tempo tra la squadra e la comunità, e probabilmente Dirk Nowitzki la pensa un po’ allo stesso modo. Anche per il comportamento della franchigia nei confronti di Cuban, a cui il tedesco rimane molto legato.