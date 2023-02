Disastro anche per il Monaco, fuori al primo turno in Coppa di Francia

Le sconfitte di Olimpia Milano e Barcellona nei rispettivi primi turni delle coppe nazionali non sono rimasti casi isolati. Poco fa anche l’AS Monaco, una delle migliori squadre d’Europa in questa stagione, è stato eliminato alla prima partita in Coppa di Francia contro Bourg. Mike James e compagni hanno subito un KO per 102-92, con l’ex Milano che ha realizzato 26 punti e smazzato 6 assist.

Dall’altra parte James Palmer Jr. ha segnato 18 punti, conducendo Bourg, ottava in campionato, alla vittoria e all’approdo in semifinale. Nell’altro quarto di finale, Dijon ha superato Limoges. Stasera il debutto nella competizione del Metropolitans92 del baby fenomeno Victor Wembanyama.

“C’è tanta amarezza. Concedere 102 punti in una partita europea è imbarazzante, dobbiamo giocare con più orgoglio in difesa” ha commentato Chima Moneke al termine del match.