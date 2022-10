I Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo hanno disputato una pessima preseason perché, su 5 partite giocate, ne hanno perse 5, l’ultima questa notte contro i Brooklyn Nets.

Hanno sicuramente la scusa che il greco ha giocato solo 2 match su 5. Però la franchigia del Wisconsin è una delle favorite al titolo 2023 e non è possibile che non sia riuscita a portare a casa neanche un successo tra Memphis, Atlanta (2 volte), Chicago e Brooklyn.

Lungi da noi dare giudizi sulla qualità tecnica della squadra al 13 ottobre. Però i numeri sono numeri e i dati sono lì a dimostrare che la preseason del Milwaukee Bucks è stata a dir poco disasatrosa.

Ora Giannis Antetokounmpo, Mike Budenholzer e soci dovranno chiudersi in una delle segrete stanze del Fiserv Forum per provare a trovare una soluzione a questo inizio di percorso in salita. Da qui a maggio mancano ancora 6-7 mesi, quindi c’è davvero tutto il tempo per rimettersi in piedi.

Ma questo mattino non ha offerto un buon giorno ed è giusto che a Milwaukee drizzino tutti le antenne per evitare di vivere una stagione incolore come quella dell’anno scorso, terminata con una banale semifinale di Conference contro i Boston Celtics da campioni in carica.

