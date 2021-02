Disavventura in casa Curry a San Valentino: Steph deve portare la moglie in ospedale

Non il San Valentino che probabilmente avevano immaginato Steph Curry e sua moglie Ayesha. La giornata degli innamorati in casa Curry è stata infatti movimentata da un incidente domestico che ha coinvolto la donna, la quale si è procurata un profondo taglio alla mano cercando di aprire una bottiglia di champagne.

Steph ha quindi dovuto portare Ayesha all’ospedale, dove i dottori le hanno dato diversi punti di sutura. La donna ha poi scherzato sull’accaduto su Instagram: “Ayesha 0, bottiglia di champagne 1”.

Looks like Ayesha and Steph Curry didn’t have the best Valentine’s Day yesterday 😯 pic.twitter.com/yiuSRhNNXX

— Warriors Nation (@WarriorNationCP) February 15, 2021