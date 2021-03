Disavventura per la Dinamo Sassari in Repubblica Ceca: spogliatoio svaligiato durante la partita

Bruttissimo episodio in Basketball Champions League durante la partita giocata tra Nymburk e Dinamo Sassari in Repubblica Ceca: come denunciato da Miro Bilan sui social, mentre le squadre erano in campo qualcuno si è introdotto nello spogliatoio ospite, aprendo tutte le borse e rubando i soldi che lì erano contenuti.

“Grande organizzazione e ospitalità qui a Nymburk, Repubblica Ceca. Durante una partita internazionale di BCL, qualcuno è irrotto nel nostro spogliatoio e ha letteralmente aperto tutte le nostre borse e le nostre giacche, rubando tutti i nostri soldi. È ‘divertente’ che abbiamo tutte queste regole per il Covid, tutto in questo Paese è chiuso e non si può andare da nessuna parte, dentro la palestra ci saranno state forse 60 persone, e comunque è successa questa m***a… Buonanotte!” ha scritto Bilan.

…everything in this country is closed and you cannot go nowhere, and all together it was maybe 60 people allowed in the gym, and still this sh*t happens… Have a 'good' night!

— Miro Bilan (@M1roB1lan) March 9, 2021